Samsung prépare un nouveau Galaxy Chromebook 2

En marge de ses nouveaux smartphones Galaxy S21, Samsung préparerait un Galaxy Chromebook 2 .

La conférence Unpacked de janvier prochain s'annonce chargée pour Samsung qui présentera ainsi les Galaxy S21, de nouveaux écouteurs sans fil, mais aussi le Galaxy Chromebook 2, une version haut de gamme du notebook dédié à l'OS de Google.

Selon les premières fuites, le terminal serait prévu en deux coloris, dont un orange très vif. L'écran serait rabattable à 360 degrés avec une dalle de 13 pouces permettant d'utiliser le terminal comme un PC portable ou une tablette.

En interne, c'est encore l'inconnue concernant l'architecture choisie par Samsung : AMD ou Intel, mais on sait déjà que les performances seront au rendez-vous. Le premier Galaxy Chromebook était sorti en début d'année à un prix gravitant autour des 1000 dollars. Un prix un peu élevé au regard des possibilités laissées par ChromeOS, mais qui a malgré tout convaincu un certain public, notamment auprès des professionnels à la recherche d'une plateforme solide et endurante dédiée à la stricte bureautique.