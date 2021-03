Offres de Printemps : les smartphones Samsung Galaxy S21, Note 20 et bien d’autres produits à prix cassés

C'est dans le cadre d'une opération spéciale Offres de Printemps se déroulant jusqu'au 31 mars que Samsung vous propose d'acheter quasiment l'ensemble de ses produits à prix réduit, du smartphone à la tablette, en passant par le téléviseur, la barre de son ou encore de l'électroménager ! Faisons un focus sur les smartphones.

Vous trouverez ainsi les modèles Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra avec un capteur principal de 108 mégapixels pour la version Ultra. Les tailles d’écran varient selon les modèles et vont jusqu’à 6,9", ils sont toujours fournis avec un stylet.

Gros point fort, bénéficiez de 260 € de remise immédiate pour l’achat d’un Samsung Galaxy Note 20 / Note20 Ultra, et vous obtiendrez en cadeau un Galaxy SmartTag. Vous pourrez également obtenir un bonus reprise de 100 € en rendant votre ancien appareil.

Passons ensuite au Samsung Galaxy S20 Fan Edition une version du célèbre S20 en beaucoup plus abordable. Le modèle est compatible avec la 5G et possède un écran Super AMOLED de 6,5 pouces et un SoC Snapdragon 865 accompagné de 6 à 8 Go de RAM et de 128 à 256 Go de stockage interne.

Pour l’achat du Galaxy S20 FE, profitez de 70 € de remboursement, et du modèle 256 Go au prix du modèle 128 Go ! La aussi un Galaxy SmartTag est offert et un bonus reprise de 100 € de votre ancien appareil possible.





Passons ensuite à la nouvelle gamme des Galaxy S21, avec les S21, S21+ et S21 Ultra à prix réduit. Des écrans Super AMOLED allant jusqu’à 6,8" et des définitions de 3200 pixels x 1440 pixels vous permettront d’être immergé dans vos vidéos avec une fréquence d’affichage de 120 Hz pour encore plus de réalisme. L’appareil embarque un SoC Exynos 2100 avec jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne. Côté photo, le capteur central peut aller jusqu’à 108 mégapixels, de quoi apporter une toute nouvelle dimension à la photographie via smartphone.

En plus des réductions, Samsung vous fait bénéficier de 5% du montant de votre achat sur un modèle Galaxy S21 / S21+ ou S21 Ultra en points Samsung Rewards. Et pour l’achat d’un modèle de 256 Go Samsung vous offre en plus 50 € de réduction immédiate, pour qu'il soit au prix du modèle 128 Go. Ce n'est pas tout, pour l'achat d'un modèle S21+ et S21 Ultra, selon la couleur, vous aurez les écouteurs Galaxy Buds Live offerts et pour n'importe quel modèle un Galaxy SmartTag offert !



Enfin, Samsung propose également des promotions sur ses modèles Galaxy A31 et Galaxy A41 avec des écrans Super AMOLED de respectivement 6,4" et 6,1". Les deux modèles exploitent le processeur Helio P65 couplé avec respectivement 4 et 6 Go de RAM. Le gros avantage de ces modèles reste sans l’ombre d’un doute le rapport qualité vs prix qui est excellent.

Pour l’achat d’un Samsung Galaxy A31 ou d’un Samsung Galaxy A41, vous pourrez bénéficier de 50 € de réduction et d'un Galaxy SmartTag offert, n’attendez plus !

Rappelons que vous pourrez trouver dans le cadre de cette opération Offres de Printemps des prix réduits sur les smartphones, tablettes, téléviseurs, barres de son... ou encore de l'électroménager !