Cinq superbes offres pour les soldes avec le PC Lenovo Yoga S7 ou l'excellente TV 8K Samsung QE55QN700B

Voici notre top 5 du jour avec la TV Samsung QE55QN700B, le PC portable Lenovo Yoga S7 Evo, le SSD Corsair MP600 1 To, le casque gamer Roccat Elo 7.1 Air et les écouteurs Realme Buds Q2.

Commençons notre sélection avec le PC portable Lenovo Yoga S7 Evo qui profite de 30 % de réduction sur le site de Boulanger.

Ce dernier est équipé d’un écran tactile de 15,6" avec une charnière qui permet de faire pivoter l'écran pour l'utiliser comme une tablette. Le PC portable est propulsé par un processeur Intel Core i7 1165G7 composé de 4 cœurs cadencés à 2,8 GHz.Il est accompagné par 16 Go de RAM et de 512 Go d’espace de stockage en SSD.

Au niveau de la connectivité, nous notons la présence d'un port USB3, d'une prise jack et de deux ports USB-C. Le PC est compatible WiFi 6 et Bluetooth 5. Le Yoga S7 Evo est équipé d’une batterie offrant une quinzaine d’heures d’autonomie. Pour finir, ce dernier est accompagné d'un stylet.

Le PC portable Lenovo Yoga S7 Evo est au tarif préférentiel de 899 € au lieu de 1299 € chez Darty avec la livraison gratuite.





Passons maintenant à la TV Samsung QE55QN700B qui profite d'une belle réduction sur le site de Cdiscount.

La télévision est dotée d'un écran QLED de 55 pouces avec une définition de 7680 x 4320 pixels. La TV profite aussi de la technologie Quantum HDR qui optimise chaque image et permet de rendre chaque détail visible. La télévision est dotée d'un filtre antireflet qui permet de regarder vos émissions préférées sans être perturbées par le soleil.

Nous notons aussi la présence de deux haut-parleurs de 60W et de 4 ports HDMI. La TV est compatible WiFi, Ethernet, Bluetooth, mais aussi avec Alexa, Google Assistant ou Bixby.

La télévision Samsung QE55QN700B est au prix réduit de 1100 € au lieu de 1790 € sur le site de Cdiscount avec la livraison gratuite et l'ODR de 200 €.



Continuons avec le SSD M.2 Corsair MP600 1 To qui bénéficie d'une belle réduction sur Amazon.

Ce dernier est composé d'un contrôleur PCIe Gen4 x4 qui offre une vitesse de lecture de 4950 Mo/s et une vitesse de lecture de 3800 Mo/s. Il dispose de la technologie NAND QLC 3D qui permet de stocker plus de données dans le même espace. Le SSD dispose également d'un dissipateur thermique en aluminium qui permet de disperser la chaleur et d'améliorer ses performances. Pour finir, le disque est garanti jusqu'à 1440 To écrits.

Sur Amazon, le SSD M.2 Corsair MP600 1 To à 90 € au lieu de 184 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant au casque gamer Roccat Elo 7.1 Air qui voit son prix chuter de 49 %.

Le casque est doté d'une batterie qui permet de jouer pendant 24 heures sans s'arrêter. Il est accompagné d'un serre-tête en métal autoreglable avec des charnières rotatives. Il est équipé aussi d'un rembourrage en mousse à mémoire de forme qui soulagera le port de vos lunettes.

Il vous fait aussi profiter d'un son Surround 7.1 passant par des haut-parleurs de 50 mm permettant de localiser vos ennemis plus facilement. Pour finir, le réglage du son Superhuman Hearing de Turtle Beach amplifie les sons importants du jeu et vous donne un avantage décisif.

Le casque gamer Roccat Elo 7.1 Air est au prix de 51 € au lieu de 100 € avec la livraison gratuite sur le site d'Amazon.



Finissons avec les écouteurs Realme Buds Q2 qui profite de 42 % de réduction chez Cdiscount.

Ces derniers profitent de la technologie de réduction de bruit afin d'avoir des conversations de qualité. De plus, ils sont dotés d'amplificateur de basses de 10 mm et de la technologie Dynamic Bass Boost vous offrant une expérience d'écoute hors norme. Sa batterie vous offre 5 heures d'écoutes par écouteur plus 15 heures de recharge avec le boitier. Seulement 10 minutes de charge offrent 120 minutes de lecture.

Sur le site de Cdiscount, les écouteurs Realme Buds Q2 sont au prix de 15 € au lieu de 26 € avec la livraison gratuite.



