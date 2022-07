Samsung et Qualcomm se rapprochent et pensent déjà à la 6G

Samsung et Qualcomm renouvellent leur partenariat stratégique jusqu'à la fin de la décennie et préparent la migration vers la 6G.

Les groupes Samsung et Qualcomm vont devenir les meilleurs amis du monde pour les sept ans à venir avec le renouvellement de leur partenariat stratégique et des accords de licence sur la 3G, la 4G, la 5G et même la future 6G.

Par cet accord, Samsung va utiliser des plates-formes Snapdragon dans la plupart de ses produits Galaxy, dont les smartphones, tablettes, PC, accessoires de réalité virtuelle...

Un avenir avec Qualcomm, entre puces mobiles et 6G

L'annonce confirme sans doute le fait que la série Galaxy S23 va abandonner les SoC Exynos pour proposer uniquement une version dotée de la plate-forme Snapdragon (en l'occurence Snapdragon 8 Gen 2).

Les écarts de performance se creusant entre les deux composants, Samsung a donc sans doute sauté le pas d'exclure Exynos et de renforcer ses liens avec Qualcomm.

C'est donc un aveu d'échec pour la conception en interne des puces chez Samsung, au moins pour le segment premium, très scruté sur les performances brutes. Cet accord stratégique devrait aussi mettre à l'écart MediaTek, l'autre grand concepteur de SoC mobiles, qui pouvait pourtant espérer profiter des déboires d'Exynos pour prendre place chez le leader mondial des smartphones.

Ces liens renforcés seront sans doute aussi un puissant support pour l'arrivée de puces ARM custom conçues avec Nuvia pour les PC portables et destinées à concurrencer plus franchement les puces Apple M1 et M2.

Qualcomm a besoin de partenaires solides pour diffuser ces composants et des machines signées Samsung pourraient servir de vitrine pour inciter d'autres acteurs à se tourner vers ces solutions.