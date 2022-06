Samsung : à quoi pourrait ressembler le smartphone a écran enroulable ?

Les écrans pliants trouvent progressivement leur chemin au sein des smartphones de nouvelle génération, et Samsung a quelques trains d'avance sur le marché... Si bien qu'alors que les autres marques vont se lancer prochainement avec un premier modèle, le fabricant Sud Coréen prépare déjà de nouveaux produits...

Samsung a ainsi enregistré de nouveaux brevets abordant une nouvelle technologie d'écran non plus uniquement pliable, mais enroulable. On avait déjà vu la marque faire la démonstration de quelques smartphones dont l'écran s'étendait grâce à un système motorisé à l'image d'un parchemin qui se déroule, mais la marque fait un pas de plus dans le concept.

Les premières démonstrations d'écrans enroulables remontent à 2016 et depuis ce temps, Samsung peaufine son projet, notamment sur plusieurs points critiques : la souplesse des écrans, la luminosité, mais surtout la résistance de ces derniers.

SamMobile a récupéré des schémas associés au brevet récemment déposé et confié à Jermaine Smit de créer un concept visuel de l'appareil. On découvre ainsi un smartphone assez sobre proposant un écran d'un côté et étirer uniquement sur une tranche. L'idée serait d'appuyer sur un bouton pour que le smartphone s'étire en largeur en faisant dérouler son écran pour obtenir un format tablette.

L'avantage de ce type de smartphone sur les appareils déjà proposés par Samsung est avant tout de permettre de proposer des terminaux plus compacts.

Il faudra encore quelques années pour voir ce type d'appareil s'inviter sur le marché, notamment parce que ces dales restent encore très complexes à produire et donc cher, mais également parce que la partie logicielle qui permettra à l'affichage de s'adapter à la taille changeante de l'appareil reste à créer.