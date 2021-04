Samsung : le retour de Wear OS dans la Galaxy Watch 4

C'est au coeur de l'application Galaxy Wearable que l'on a récemment pu voir apparaitre des lignes de code faisant allusion à deux nouvelles montres connectées de la marque, encore inconnues, et qui seraient dotées de Wear OS.

Désignées sous les noms de code Wise et Fresh, les deux montres pourraient être les Galaxy Watch et Galaxy Watch Active 4. De premiers indices laissaient penser que les nouvelles montres tourneraient sous Android, mais cette fois les choses se confirment un peu plus.

L'application de Samsung intègre ainsi un nouveau plugin baptisé "Water" qui serait en réalité une "couche de compatibilité Samsung Wearable / Wearable OS". Samsung pourrait donc mettre de côté, au moins temporairement, Tizen OS exploité depuis 2014 dans ses montres.

Reste donc à savoir si ce choix sera payant puisque Wear OS reste critiqué pour ses lourdeurs et sa gestion de la consommation énergétique loin d'être idéale pour de si petits appareils... En contrepartie, la plateforme est particulièrement prisée des développeurs et le nombre d'applications disponibles bien plus large...