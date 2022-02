Samsung revient en France avec ses PC portables Galaxy Book 2 Pro et Pro 360

Samsung est de retour sur le marché du PC portable en Europe et revient avec deux modèles en France : les Galaxy Book 2 Pro et 2 Pro 360.

Cela faisait des années que l'on ne trouvait plus les PC de Samsung en France : un choix stratégique pour la marque qui s'invitait plus facilement aux USA sur un marché en progression alors que le marché européen s'affichait en retrait.

Samsung reviendra toutefois en Europe lors du MWC avec une nouvelle gamme de PC portables et notamment deux références.

Le Galaxy Book 2 Pro se présente comme un PC portable classique avec un poids de 870 grammes pour la vrsion 13 pouces et 1,17Kg pour la version 15,6 pouces.

En interne, Samsung glisse la 12e génération de processeurs Intel Core accompagnée de 8 à 32 Go de RAM LPDDR5 et jusqu'à 1 To de stockage SSD NVMe. Côté graphique, c'est Intel qui officie dans tous les cas : Iris XE intégrée dans la version 13 pouces et Intel Arc dédiée dans la version 15,6 pouces.

Côté écran, Samsung mise sur de l'AMOLED en 1920x1080 pixels : pas d'ultra HD pour épargner les batteries et donc l'autonomie. Les appareils sont livrés sous Windows 11.

Le Galaxy Book 2 Pro 360 reprend quelques éléments de son grand frère, mais se présente comme un PC transformable : il est possible de faire pivoter son écran pour le transformer en mode tablette utilisable avec un S-Pen fourni.

Là encore, les utilisateurs auront le choix entre la version 13,3 pouces et 15,6 pouces et des configurations matérielles similaires.

Samsung annonce des précommandes qui s'ouvriront dès le 18 mars prochain, un écran externe LCD de 27 pouces sera offert jusqu'au 31 mars. Le lancement se fera dès le 1er avril 2022 avec une offre spéciale jusqu'au 15 mai et des Galaxy Buds Pro offerts. Les tarifs s'étalent de 1299 à 1599€ pour le Galaxy Book 2 Pro, et de 1599 à 1699€ pour la version 360.