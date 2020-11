Samsung : un smartphone avec écran enroulable en préparation

Les premiers smartphones à écran enroulable du marché sont en préparation chez une poignée de constructeurs, et aujourd'hui LetsGoDigital nous présente des rendus du modèle de Samsung.

LetsGoDigital a rassemblé les informations de plusieurs fuites pour dresser un portrait-robot de ce que devrait être le premier smartphone à écran enroulable de Samsung.

En marge des terminaux à écrans pliables, la marque travaille ainsi sur des écrans aux formes plus originales. Un premier brevet avait été déposé dans ce sens par la firme l'été dernier, puis on a vu LG, Oppo et TCL s'engouffrer à leur tour dans le système.

C'est Lee Jae-Yong, vice-président de Samsung qui a relancé l'intérêt de la presse pour ce type d'appareil, puisque ce dernier a récemment été vu avec un terminal inconnu dans la main, qui pourrait être le prototype que LetsGoDigital a tenté de reproduire dans des rendus.

Le terminal opterait pour une disposition de type parchemin : il suffirait de l'étirer sur les côtés pour que l'écran se déroule et propose un affichage plus grand. Pour coller au mieux à l'actualité, LetsGoDigital a greffé le module photo attendu sur le Galaxy S21.

Selon les visuels, le terminal passerait ainsi d'un écran de 6 à 8 pouces de diagonale. Reste à savoir quel fabricant se lancera le premier dans la commercialisation d'un tel appareil.