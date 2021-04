Samsung : achetez un smartphone Galaxy S21, S21+ ou S21 Ultra et bénéficiez de nombreux cadeaux offerts !

La nouvelle gamme de smartphones de la marque Samsung fait parler d'elle avec des smartphones haut de gamme présentant une très bonne fiche technique. En effet, la marque coréenne a su proposer trois modèles de smartphones répondant à tous les budgets et toutes les envies en une seule gamme, la gamme Samsung Galaxy S21. Et en ce moment, Samsung propose de nombreux avantages pour tout achat d'un Samsung Galaxy S21, S21+ ou S21 Ultra.

Pour l'achat d'un de ces trois smartphones, vous aurez en effet l'occasion de profiter de promotions et de cadeaux et notamment jusqu'au 25 avril de :

Un chargeur DUO offert avec le code CHARGES21 (hors couleurs exclusives).

La garantie Samsung Care+ 2 ans offerte avec le code MONS21PROTEGE

Le modèle 256 Go proposé au prix du 128 Go (couleurs exclusives, S21+ ou S21 Ultra 5G)

Un Galaxy SmartTag offert

5% du montant dépensé en points Samsung Rewards

100 € de remise bonus pour la reprise de votre ancien appareil

Les Samsung Galaxy S21 et Galaxy S21+ sont assez similaires au niveau de la fiche technique tandis que le Samsung Galaxy S21 Ultra constitue le très haut de gamme.

Les smartphones Galaxy S21 et S21 Plus proposent un écran OLED FHD+ avec un affichage de 6,2 pouces pour le S21 et de 6,7 pouces pour le S21+. La fréquence d'affichage est de 120 Hz dynamique d'où une plus grande fluidité et une meilleure autonomie. Ces téléphones exploitent un SoC Exynos 2100 octocore gravé en 5 nm avec un coeur ARM Cortex-X1 accompagné de 8 Go de RAM et de 128 à 256 Go d'espace de stockage interne.

Vous pourrez profiter d'un triple capteur photo à l'arrière avec un capteur principal de 12 mégapixels, d'un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et d'un capteur téléobjectif de 64 mégapixels. L'enregistrement vidéo se fera en 8K et le capteur photo frontal est de 10 mégapixels.

En termes d'autonomie, le S21 profite d'une batterie de 4000 mAh et le S21+ d'une batterie de 4800 mAh avec charge rapide et charge sans fil.

Le modèle haut de gamme, le Samsung Galaxy S21 Ultra propose un affichage de 6,8 pouces avec un écran AMOLED incurvé QHD+. Le rafraîchissement est aussi de 120 Hz dynamique avec les mêmes avantages. Il embarque le SoC Exynos 2100 avec 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne. Enfin, Samsung a pensé à tous les besoins avec une version spéciale proposant 16 Go de RAM et 512 Go de stockage !

Le haut de gamme se retrouve aussi en termes de qualité photographique avec un capteur principal grand-angle de 108 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, un capteur téléobjectif de 10 mégapixels et enfin un téléobjectif périscopique de 10 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 40 mégapixels et la vidéo se fera en 8K et 4K à 60 fps.

La batterie est de 5000 mAh et la charge rapide et sans fil sont disponibles. Samsung a confirmé la compatibilité avec le stylet S Pen jusque là réservé à la série Galaxy Note.

Les trois modèles Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra sont certifiés IP68 et pourront donc supporter aspersions et immersions courtes sans dommages. Ils sont également tous les trois compatibles avec la 5G.

Vous pourrez profiter du Samsung Galaxy S21 à partir de 859 €, du Samsung Galaxy S21+ à partir de 1059 € et du Samsung Galaxy S21 Ultra à partir de 1259 € avec tous les avantages cités précédemment (chargeur DUO + garantie Samsung Care+ 2 ans + Galaxy Tag offerts, modèle 256 Go au prix du 128 Go,...)

Et pour rappel, Samsung propose actuellement de nombreuses autres promotions sur son site et notamment sur les smartphones 5G Samsung Galaxy A32, A42 et A52.