Samsung et son lave-linge intelligent et ultraconnecté

Le lave-linge Samsung dispose de l’application SmartThings qui sera votre compagnon idéal pour assurer un nettoyage parfait et contrôlé de votre linge. Explications.

Article sponsorisé par Samsung

Le lave-linge de la marque Samsung est conçu pour vous simplifier la vie. Connecté et intelligent, il dispose notamment de l’application SmartThings pour contrôler, mais aussi faciliter l’usage de votre appareil. Faisons le point sur cette nouvelle technologie.

Un lave-linge connecté et intelligent avec SmartThings

L’application SmartThings se charge de déterminer pour vous le cycle de nettoyage parfait à utiliser pour votre linge. Une fois l’application lancée et connectée à votre machine, vous devez sélectionner le type de vêtements que vous souhaitez laver, la couleur et l’état de saleté de votre linge. Une fois ceci effectué , l’application vous trouve le meilleur cycle à utiliser pour laver votre linge.



Planifiez le début ou la fin de votre lessive

Vous souhaitez que le cycle se termine à une certaine heure juste quand vous arrivez à la maison après le travail ? Utilisez le planificateur de lessive. Ce dernier permet en effet de contrôler à la minute près votre cycle de lavage. Dans l’application, il suffit d’indiquer l’heure de la fin du cycle et votre machine gère le reste. Vous avez également la possibilité de suspendre depuis l’application votre cycle ou de le relancer d’un simple clic, et ce de la maison ou depuis l'extérieur.





Des produits qui communiquent entre eux

Avec Smart AI, vos lave-linge et sèche-linge communiquent entre eux, vous n’aurez ainsi plus jamais à vous soucier de choisir le mauvais cycle de séchage, le Smart AI Dryer sélectionnant automatiquement le meilleur cycle à utiliser en fonction du type de lavage de votre linge. Vous ne risquez ainsi plus d’abîmer vos vêtements fragiles grâce à l’application.





Pilotez votre machine à la voix !

Avec le support des assistants Bixby (Samsung), Google Assistant et Alexa (Amazon), utilisez votre voix pour tout contrôler. Il suffit bien sûr au préalable d’avoir installé l’application SmartThings. Par exemple dans l’application Google Home, il faut configurer un appareil et choisir l’application de Samsung et vous connecter à votre compte. À partir de ce moment, vous pouvez accepter que Google accède à vos appareils. Et c’est parti !





Personnalisez vos cycles de lavages

Enregistrez les programmes que vous utilisez le plus souvent après les avoir adaptés à vos besoins. Cela vous permet d’être encore plus rapide lors de vos lessives et d’éviter aussi de vous tromper. Un sacré avantage surtout si ce n’est pas vous qui lancez la lessive, moins de risques d’erreur.





Soyez informé de la fin du cycle de nettoyage

Dès qu’un cycle se termine, recevez une notification directement sur votre smartphone pour un gain de temps, mais aussi pour éviter les mauvaises odeurs si vous laissez votre linge trop longtemps dans la machine. Et vous pouvez même suivre en temps réel l’avancée du lavage.





Soyez informé de l’état de votre appareil

Recevez des notifications de l’application SmartThings en cas de problèmes tels que le nettoyage des filtres à effectuer, un suivi de l’évolution du taux de salissure ou encore le remplacement de pièces, avec également des solutions de dépannage proposées en cas de problème. Vous pourrez également suivre la consommation électrique de votre machine. De plus, l’application vous indique comment effectuer les entretiens réguliers étape par étape.



Si toute cette débauche de technologie vous a intéressé, sachez que jusqu'au 31 octobre 2021 Samsung organise une grande opération promotionnelle avec 100 € de remboursés sur une sélection de lave-linge de classe A, et 50 € sur ceux de classe B. De plus, pour tout achat d'un lave-linge connecté éligible, vous bénéficierez de 15% de remise sur votre prochain achat d’un smartphone ou d'une tablette éligible sur le site de Samsung, sous la forme d'un code promotionnel unique reçu par mail 3 jours après votre achat et valable pour une durée de 60 jours à compter de la date de réception.