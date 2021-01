Samsung veut généraliser l'OLED dans les PC portables

Pour l'instant, très rares sont les PC portables à embarquer des écrans OLED et pour cause : même s'ils sont intéressants en termes de consommation énergétique, ces écrans sont particulièrement chers dès que l'on dépasse des tailles supérieures aux tablettes.

Samsung souhaite changer la donne et proposer le chainon manquant entre smartphones et téléviseurs grands format en déclinant sa technologie d'écrans OLED sur toutes les tailles, et en visant en particulier le marché du PC portable.

Pour le salon du CES 2021, Samsung a présenté plusieurs dalles OLED dont certaines sont dédiées aux PC portables. La marque évoque une nouvelle génération d'écrans OLED avec des noirs très profonds à 0,0005 nit, une lisibilité exceptionnelle en plein soleil et un spectre colorimétrique couvrant 120% du spectre DCI-P3.

Mais Samsung annonce aussi des prix qui permettraient une intégration de masse dans les PC portables accessibles qui constituent actuellement le milieu de gamme des fabricants. L'entrée de gamme des écrans OLED de Samsung Display est un écran de 15,6 pouces avec une définition Full HD.