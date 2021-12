SSD PCIe 5.0 : Samsung annonce le PM1743

La solution SSD PM1743 en PCIe 5.0 de Samsung promet des vitesses de transfert de données presque doublées et une moindre consommation d'énergie par rapport à la génération précédente.

Pour les serveurs d'entreprise et notamment les data centers, Samsung dévoile un disque SSD PCIe Gen 5.0 portant le nom de PM1743. Il profite donc d'une bande passante doublée à 32 Gbps par ligne par rapport aux solutions Gen 4.0.

Selon Samsung, le PM1743 offre une vitesse de lecture séquentielle de jusqu'à 13 Go/s et d'écriture séquentielle de jusqu'à 6,6 Go/s. Des performances qui sont respectivement 1,9x et 1,7x supérieures à celles des produits précédents en PCIe Gen 4.0.

En lecture et écriture aléatoire, les vitesses promises en nombre d'opérations d'I/O par seconde sont de 2,5 millions et 250 000. Des résultats 1,7x et 1,9x meilleurs.

Samsung souligne en outre avoir amélioré l'efficacité énergétique de 30 % par rapport à la génération précédente à 608 Mo/s par watt. " Cela devrait permettre de réduire considérablement les coûts d'exploitation des serveurs et data centers, tout en contribuant à réduire leur empreinte carbone. "

Pour le PM1743, des capacités de 1,92 To à 15,36 To seront proposées avec des modèles dans un format de 2,5 pouces classique, ainsi que EDSFF de 3 pouces (E3.S). Une production de masse est évoquée pour le premier trimestre 2022.