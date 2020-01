Samsung SSD T7 Touch : la solution de stockage avec lecteur d'empreintes

Le groupe Samsung débute l'année avec une nouvelle solution de stockage SSD compacte mais rapide grâce à sa connectivité USB 3.2 Gen 2.

Le SSD T7 Touch, qui utilise l'interface NVMe, promet une vitesse de lecture de plus de 1 Go/s et d'écriture de 1 Go/s pour pouvoir stocker efficacement des fichiers en gros volumes, qu'il s'agisse de photos ou de vidéos 4K, voire 8K.

Le T7 Touch, deux fois plus rapide que son prédécesseur SSD T5, sera décliné en capacités 500 Go, 1 To ou 2 To et dispose de sécurité pour résister aux chutes jusqu'à 2 mètres de hauteur.

S'il s'appelle T7 Touch, c'est aussi qu'il embarque pour la première fois un lecteur d'empreintes intégré qui complètera la sécurisation des données, en plus du mot de passe et du chiffrement AES 256-Bit.

Livré avec des câbles USB-C / USB-C et USB-C / USB-A, ce petit SSD de seulement 58 grammes sera disponible dès ce mois de janvier 2020. La version T7, sans le lecteur d'empreintes, sera proposée à partir de mai 2020.