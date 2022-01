Samsung : Stadia et GeForce Now en natif sur les nouveaux téléviseurs de la marque

Après LG, c'est au tour de Samsung de réviser ses partenariats autour de ses différentes gammes de téléviseurs et d'en faire de véritables plateformes multimédias.

Ainsi, la marque sud-coréenne a indiqué dans un communiqué avoir noué des accords avec Google et Nvidia afin d'intégrer les services Stadia et GeForce Now dans son "Gaming Hub", un espace directement accessible sur ses téléviseurs.

Les deux plateformes seront ainsi nativement intégrées aux téléviseurs de Samsung, les applications seront installées par défaut dans le nouveau portail dédié aux jeux de l'environnement de Samsung.

Pour autant, on ne sait pas encore jusqu'où vont les accords cités. Ainsi, Nvidia réserve pour l'instant la 4K de son service aux utilisateurs de boitiers Nvidia Shield TV. On ne sait ainsi pas si l'option sera proposée directement depuis les téléviseurs Samsung également.

L'annonce est également intéressante pour ce qu'elle n'aborde pas : seuls ces deux services sont mis en lumière, et aucune mention n'est faire du Xbox Cloud Gaming de Microsoft, alors même que Samsung et Microsoft ont déjà collaboré par le passé.

Il se pourrait toutefois que le service s'invite par la suite, et nécessite une installation manuelle de l'application par l'utilisateur.