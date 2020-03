Bon plan Samsung : 32 télévisions en promotion grâce à une ODR de 20 % !

Samsung lance une nouvelle opération promotionnelle qui consiste à obtenir un remboursement de 20% du prix sur une sélection de téléviseurs QLED et UHD via une ODR.

Le bon plan du jour concerne la marque coréenne Samsung, et plus particulièrement ses téléviseurs. En effet, Samsung a lancé une promotion de 20 % sur 32 de ses modèles via un système de remboursement par ODR (offre de remboursement). Cette opération est disponible jusqu’au 30 avril 2020.

Le montant des remboursements va de 150 € jusqu’à 1500 € selon les modèles de télévision. Par exemple, vous retrouverez le modèle 55Q7OR qui bénéficie de cette promotion. C’est un très bon téléviseur avec un écran QLED qui est initialement proposé au prix de 1299 € à la Fnac, qui passe du coup au prix de 1049 €. Si vous achetez ce produit avant le 30 avril 2020, il vous suffit de vous rendre par la suite sur le site officiel de Samsung et de remplir le formulaire indiqué avec les pièces jointes demandées.

Vous pouvez effectuer la demande de remboursement au maximum 30 jours après l’achat du téléviseur ou jusqu’au 15 mai 2020 inclus au plus tard.

Une fois votre dossier d’ODR confirmé par Samsung, vous recevrez l’argent du remboursement par virement bancaire sous 4 semaines.

Ci-dessous, la liste non exhaustive des téléviseurs bénéficiant de cette offre classée par écran :

Les télévisions QLED



Les télévisions UHD



Les télévisions "The Sherif"

