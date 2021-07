Samsung The Wall édition 2021 : une excentricité jusqu'en 1000 pouces et 16K

Samsung a présenté la version 2021 de son écran géant modulaire The Wall. Plus simple à monter en de multiples configurations, il peut créer un affichage de 1000 pouces de diagonale avec une résolution 16K !

Année après année, l'écran The Wall de Samsung attire les regards par son gigantisme et ses qualités d'affichage. La nouvelle évolution 2021 est annoncée et pousse un peu plus loin les performances, la modularité et la capacité à optimiser l'affichage grâce à l'intelligence artificielle.

L'écran géant aussi un démonstrateur des qualités des affichages Micro-LED avec des diodes dont la taille a encore été réduite de 40% par rapport à la génération précédente.

L'affichage assure un taux de rafraîchissement de 120 Hz et les contenus affichés sont optimisés grâce à un processeur IA qui a été entraîné par 16 réseaux neuronaux distincts pour de l'upscaling et du deep learning de manière à maintenir une qualité proche du 8K en toutes circonstances.

L'affichage modulaire The Wall atteint un contraste de 1600 nits pour rester bien lisible même dans des situations de forte luminosité ambiante et peut prendre différentes positions, même concave, convexe, en L, suspendu...avec un système de liaison des modules simplifié (sans câble, par emboîtement) et moins encombrant, et toujours un rendu "sans couture" ne laissant pas apparaître les bordures des dalles.

L'écran géant The Wall édition 2021 peut ainsi aller jusqu'à 1000 pouces de diagonale et offre une résolution 16K, avec possibilité de diffusion multi-flux 4K pour des besoins professionnels. L'affichage peut aussi être adapté à une maison et dispose de certifications de limitation des émissions bleues (TÜV Rheinland) et de diffusion réduite d'émissions électromagnétiques. Mais il faudra y mettre le prix.