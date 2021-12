Samsung : le concept de smartphone qui se plie deux fois se précise

Le groupe Samsung, pionnier dans les smartphones avec écran pliable, a déjà commercialisé plusieurs formats, explorant les possibilités d'appareils mobiles dotés d'une charnière.

Alors que la concurrence s'aligne, il travaille déjà sur un système à charnière multiple qui permettra un double pliage de l'écran souple et donc encore plus de scénarios d'utilisations possibles.

Un brevet déposé auprès du WIPO et repéré par Letsgodigital détaille plus précisément les intentions de Samsung et montre à quoi pourrait ressembler ce smartphone / tablette " Tri-Fold ", notamment grâce à un schéma détaillé.

Il décrit ainsi un smartphone dont l'écran se déploie en trois parties comme un paravent, avec des charnières s'ouvrant en sens opposé pour une ouverture en Z donnant lieu à un large écran une fois complètement déployé.

Letsgodigital spécule sur la présence d'un certain nombre de fonctionnalités en fonction de ce que propose déjà Samsung avec ce type de produit, comme un support du stylet S Pen ou la présence d'un capteur photo logé sous l'écran, comme sur le Galaxy Z Fold 3.

On trouverait également un connecteur HDMI dans la tranche et un lecteur d'empreintes caché sous l'affichage AMOLED, avec à l'arrière un affichage secondaire et un bloc photo.

Si le brevet ne constitue pas la preuve du développement d'un produit concret, les détails sont suffisamment nombreux et précis pour suggérer que Samsung y réfléchit sérieusement.