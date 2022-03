Samsung va doper son smartphone renforcé XCover Pro 2

Samsung veut revenir plus sérieusement sur le marché des smartphones durcis et préparerait ainsi le Galaxy XCover Pro 2.

Samsung a toujours proposé, en marge de ses smartphones dédiés au grand public, une gamme de terminaux orientés vers les professionnels travaillant dans des conditions extrêmes.

Depuis quelques années, Samsung propose ainsi la gamme Galaxy XCover avec des terminaux renforcés dotés d'une coque de protection antichoc, une résistance à l'eau et à la poussière, aux forts écarts de température (IP68). Les écrans des smartphones sont également plus sensibles au niveau des fonctionnalités tactiles pour permettre un usage avec des gants ou par temps humide. Les appareils sont également dotés d'une batterie plus généreuse ainsi que d'une garantie de 3 ans.

Mais pour le reste, il faut avouer que les fiches techniques des appareils sont très en retrait et qu'ils peinent à convaincre les pros qui souhaitent un dispositif à même de répondre à leurs besoins professionnels et à la vie de tous les jours.

C'est sur GeekBench que le XCover Pro 2 a été référencé et force est de constater que Samsung a révisé sa copie. On peut ainsi compter sur un écran SUPER AMOLED, une batterie de 4000 mAh et une certification IP68 / MIL-STD 810G... Mais aussi sur un SoC Snapdragon 778G compatible 5G associé à 6 Go de RAM et Android 12.

Un smartphone plus résistant, mais aussi plus musclé donc, qui pourrait plus facilement s'imposer chez les pros.