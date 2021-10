Samsung : vers des montres connectées à recharge solaire ?

Cela fait des années que l'on voit sur le marché des montres qui puisent leur énergie directement du soleil pour fonctionner. Nombreuses sont les références à proposer des panneaux solaires intégrés, et s'ils étaient visibles il y a de cela quelques années, on peine désormais à les distinguer.

Samsung pourrait exploiter cette technologie pour ses prochaines montres connectées. Il faut dire que le marché de la montre connectée est ultra concurrentiel et que ces accessoires peinent parfois à proposer une autonomie en accord avec les besoins des utilisateurs.

La fonction Always on (écran allumé en permanence) est particulièrement gourmande, mais c'est aussi une des plus prisées des utilisateurs, qu'il est difficile de conjuguer avec des batteries de taille ultra réduite et à l'autonomie limitée.

Pourquoi alors ne pas recourir à l'énergie solaire pour participer à l'alimentation et à la charge des montres connectées ? Samsung travaille sur le sujet et a déposé un brevet concernant l'intégration de panneaux solaires dans une des différentes couches qui composent les écrans OLED de ses montres.

Même si l'énergie solaire peut ne pas suffire à alimenter pleinement l'écran et toutes les fonctionnalités de la montre (connexion Bluetooth, GPS, affichage ), elle pourrait venir en appui et permettre de repousser la nécessité de recharger la montre en question, pour étendre ainsi son autonomie d'un à deux jours. Cette technologie pourrait être déployée sur la Galaxy Watch 5, mais rien n'est certain à ce jour.