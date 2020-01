Sandisk dévoile un SSD portable de 8 To

Sandisk vient de présenter ce qui se présente comme le plus gros SSD portable actuellement disponible sur le marché : il embarque 8 To de stockage.

C'est au CES de Las Vegas que Sandisk a levé le voile sur un véritable monstre : un SSD portable d'une capacité de 8 To, soit quatre fois plus que les modèles les plus imposants actuellement disponibles sur le marché.

Évidemment, il existe bien des solutions de 4 To dans le commerce que l'on peut assembler dans un boitier pour un fonctionnement externe, mais aucun fabricant ne propose actuellement de SSD externe de plus de 2 To. Le bond en avant réalisé par Sandisk est donc conséquent.

Pour parfaite sa copie, Sandisk a associé à son disque une connexion USB 3.2 Gen 2x2 pour atteindre un débit théorique de 20 Gbit/s (qui nécessitera un PC compatible pour profiter de l'intégralité du débit proposé).

Aucune date de commercialisation ni prix n'ont été communiqué pour l'instant.