Santa Monica Studio : God of War Ragnarök arrive, mais il faut se calmer

La semaine dernière, des rumeurs évoquaient la sortie imminente de God of War Ragnarök, entrainant une véritable hystérie chez les gans, au point que Santa Monica Studio appelle désormais au calme.

Dire que God of War Ragnarok est un titre particulièrement attendu est un euphémisme : la suite directe de l'épisode "reboot" de 2018 s'annonce particulièrement épique, d'autant qu'il s'agira du premier volet conçu dès l'origine pour la PlayStation 5.

La semaine passée, des rumeurs évoquaient le fait qu'il était prévu que le titre se montre davantage dans le courant du mois de juin. Or, aucune communication concernant le jeu n'a eu lieu ce qui n'a pas manqué d'énerver les fans.

Certains (et visiblement ils sont nombreux) se sont alors mis à harceler certains développeurs du jeu sur les réseaux afin d'obtenir une date de sortie ou toute autre information autour du titre.

Correy Barlog, directeur du développement du jeu a réagi et tenté de calmer la situation expliquant que le titre allait sortir prochainement... Mais cela n'a fait qu'attiser l'impatience des joueurs.

Le studio Santa Monica tente à nouveau de calmer le jeu via une publication officielle sur son compte Twitter. Dans un message, le studio appelle à mettre un terme aux comportements violents et toxiques et encourage au respect de ses équipes.

Une situation qui se veut finalement bien triste puisque comme le rappelle le studio, la sortie du titre devrait se présenter comme une fête et non comme l'occasion pour certains de déverser des torrents de haine par simple frustration.