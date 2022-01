SaveRedDeadOnline : le coup de gueule des joueurs

Rien ne va plus sur le mode en ligne de Read Dead Redemption 2 et un hashtag est lancé par la communauté pour interpeller Rockstar.

Red Dead Online va mal ! Le mode multijoueur en ligne de Red Dead Redemption 2 ne profite pas du même traitement de faveur que GTA Online.

Le mode de jeu sorti fin 2018 peine ainsi à accueillir les mises à jour de contenu, alors que son ainé, GTA V continue de voir une avalanche de nouveautés arriver chaque trimestre alors que son lancement remonte à 2013.

Si les deux titres sont ainsi de lointains cousins, Rockstar affiche clairement une préférence pour le neveu GTA et cela se constate sur la feuille de route de RDO partagée par le studio pour 2022.

Le hashtag #SaveRedDeadOnline a donc été lancé par les joueurs sur la toile qui espèrent voir Rockstar apporter plus de contenu sur leur titre.

Il faut dire que même sans chiffres exacts, GTAO reste bien plus populaire que RDO et cela s'explique clairement : le titre est disponible depuis plus longtemps, concerne plus de plateformes et a même été distribué gratuitement sur l'Epic Games Store...