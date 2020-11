"Better than Black Friday”, Scaleway propose des bons plans sur ses serveurs dédiés Dedibox !

Cette année, Scaleway a fait le choix de ne pas faire d’offres spéciales pour le Black Friday. Scaleway Dedibox offre toute l’année un rapport prix vs performance parmi les plus compétitifs du marché sur de nombreuses références de serveurs dédiés.

Pendant cette opération “Better than Black Friday”, Scaleway a sélectionné 8 références de serveurs dédiés offrant un rapport prix vs performance parmi les plus compétitifs du marché.

Voir les offres de serveurs dédiés sélectionnées pendant les Better than Black Friday ! Comparez les offres et trouvez les meilleurs rapports prix vs performance du marché !

L’ensemble des offres serveur dédié est disponible ici.

Scaleway propose également une offre de cloud public avec plus de 40 produits en Europe disponible au meilleur rapport prix vs performance du marché !

Notre sélection de la gamme PRO

Les serveurs de la gamme PRO offrent un excellent équilibre entre processeur, mémoire et stockage. Voici notre sélection de serveurs dédiés de la gamme Pro :

PRO-5-S à 46,99 € ht/mois avec un processeur Intel® Xeon E3 1240v6 - 4C/8T - 3,7 GHz, 3 × 250 Go SSD et 32 Go DDR4 ECC avec un réseau privé inclus

PRO-5-M à 59,99 € ht/mois avec un processeur Intel® Xeon E3 1240v6 - 4C/8T - 3,7 GHz, 3 × 500 Go SSD et 64 Go DDR4 ECC avec un réseau privé inclus



Notre sélection de la gamme CORE

Les serveurs de la gamme Core proposent des serveurs optimisés pour des charges intensives et des déploiements à grande échelle. Voici notre sélection de serveurs dédiés de la gamme Core :

CORE-6-XS à 199,99 € ht/mois avec 2 processeurs Intel® Xeon Silver 4114 - 20C/40T - 2,2 GHz, 2 × 1 To NVMe et 96 Go DDR4 ECC

CORE-6-M à 259,99 € ht/mois avec 2 processeurs Intel® Xeon Silver 4114 - 20C/40T - 2,2 GHz, 2 × 1 To NVMe et 192 Go DDR4 ECC



Notre sélection de la gamme STORE

Les serveurs dédiés de la gamme Store sont des serveurs Dedibox aux plus grands volumes de stockage en local pour plus de volumétrie, de sécurité et/ou des performances.. Voici notre sélection de serveurs dédiés de la gamme Store :

STORE-4-M à 161,99 € ht/mois avec 2 processeurs Intel® Xeon E5 2620v3 - 12C/24T - 2.4 GHz, 4 × 6 To SATA et 128 Go DDR4 ECC

STORE-4-L à 189,99 € ht/mois avec 2 processeurs Intel® Xeon E5 2660v3 - 20C/40T - 2.6 GHz, 5 × 6 To SATA et 192 Go DDR4 ECC

STORE-4-XL à 288,99 € ht/mois avec 2 processeurs Intel® Xeon E5 2620v3 - 12C/24T - 2.4 GHz, 24 × 500 Go SSD et 96 Go DDR4 ECC

STORE-4-XXL à 455,99 € ht/mois avec 2 processeurs Intel® Xeon E5 2620v3 - 12C/24T - 2.4 GHz, 24 × 1 To SSD et 96 Go DDR4 ECC



