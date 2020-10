Scaleway fait le plein de bons plans sur ses serveurs dédiés Dedibox

Scaleway propose des solutions d’hébergement très compétitives, responsables et au juste prix, et démarre déjà les promotions sur ses serveurs dédiés Dedibox pour les particuliers et les professionnels.

Scaleway, le deuxième leader européen d’infrastructures cloud (IaaS) et pionnier du Bare Metal, propose une offre innovante regroupant l'ensemble des services à destination des professionnels, avec une offre flexible, fiable, sécurisé, souveraine et durable.

Scaleway Dedibox représente actuellement plus de 130 000 machines utilisées par des clients situés dans plus de 150 pays avec quatre datacenters situés en France et un aux Pays Bas.

Scaleway propose en ce moment des opportunités de serveurs à saisir à des tarifs extrêmement attractifs répartis en 4 gammes selon vos besoins :

Gamme Pro : des serveurs avec un excellent équilibre entre processeur, mémoire et stockage

Gamme Core : des serveurs optimisés pour des charges de calcul intensives

Gamme Store : des serveurs avec de plus grands volumes de stockage en local

Gamme Start : des performances au meilleur rapport prix-performance du marché.



Toutes ces offres sont disponibles sur le site web de Scaleway et les serveurs dédiés sont livrés en quelques minutes, avec un choix parmi plus de 100 références de machines.

Vous trouverez par exemple actuellement des promotions très intéressantes sur les offres Start :

à partir de 9,99 € HT/mois, vous aurez ainsi droit à un processeur Intel® C2350 (Avoton) à 1,7 GHz, un stockage de 250 Go en SSD, 4 Go de RAM DDR3 ECC avec une bande passante de 250 Mbps.

à partir de 15,99€ HT/mois avec l’offre Start-2-M-SATA, vous pourrez avoir un serveur avec processeur Intel® C2750 (Avoton) à 2,4GHz, une capacité de stockage de 1 To SATA avec 16 Go DDR3 de mémoire, une bande passante de 250 Mbps et un réseau privé RPN.



Pour les professionnels, les prix démarrent à partir de 39,99€ HT/mois :

avec un serveur utilisant un châssis Supermicro X11SSE-F, un processeur Intel® Xeon E3 1245v5 CPU à 3.,GHz, une capacité de stockage de 3 × 250 Go en SSD, 32 Go de mémoire DDR4 ECC, une bande passante de 300 Mbps et un réseau privé RPN de type RPNv2.



La machine la plus performante actuellement dispose de 2 CPU pour 72 threads à 2,3GHz, de 768 Go de RAM et de 8 disques NVMe de 1To !

Tous ces serveurs sont livrés avec un large choix d’options (sauvegarde Dedibackup, protection Anti-DDoS, réseau privé jusqu’à 10Gbps, support pro en 24/7, service Business,...).

A noter que Scaleway propose également des offres Store à partir de 28,99 € HT/mois et des offres Core à partir de 97,99 € HT/mois.

Vous pourrez retrouver l’intégralité des offres promotionnelles sur les serveurs dédiés Dedibox sur le site officiel.