Scanner CR-Scan Lizard : de la précision pour vos impressions 3D avec un bon de réduction !

Vous faites régulièrement de l'impression 3D et vous avez envie de reproduire certains objets ou tout simplement des visages, mais vous n'avez pas le niveau en modélisation? C'est à ce moment-là qu'un scanner peut entrer en jeu comme le scanner Creality 3D CR-Scan Lizard.

Le premier point important à voir dans ce scanner est la précision afin de pouvoir numériser les pièces les plus petites, et dans le cas du CR-Scan Lizard, il offre une précision professionnelle allant jusqu'à 0,05 mm. De plus, la lumière du scanner, dans le spectre de l'infrarouge, n'est pas dangereuse et il peut être utilisé sans lunettes.

Le deuxième point important est que grâce à son algorithme intelligent, la numérisation 3D est aussi simple qu'une vidéo sans avoir besoin de poser des marqueurs et cela, peu importe la taille de la pièce. Il est aussi possible de scanner un objet entre 15 mm et 1500 mm avec trois modes de numérisation comme le balayage à plateau tournant, le balayage à main et le balayage à main plus plateau tournant. Cette précision permet aux artistes ou aux médecins de scanner de petites pièces comme des dents.

Le scanner est capable de scanner des objets dans peu de lumière ou même des pièces totalement noires. Le tout grâce à son système de caméra binoculaire de haute précision avec une optique multispectrale.

Le CR-Scan Lizard est associé au logiciel CR Studio 2.0 qui offre une nouvelle interface utilisateur plus claire et plus pratique. Il est compatible avec Windows 10/11 et MacOS 11/12 avec des mises à jour régulières. Il est également possible de vous connecter au cloud de Creality grâce à CR studio pour envoyer vos scans sur le réseau et les partager avec vos proches.

Pour rappel, Creality est une marque mondiale spécialisée dans l'impression 3D grand public. Elle se concentre sur la recherche et la production d'imprimantes 3D que ce soit par couche ou par résine. Depuis 2021, la marque a commencé à se développer sur les machines de gravure.

Sur le site d'Amazon, le scanner Creality 3D CR-Scan Lizard est au prix de 699 € au lieu de 799 € avec le code CRSCANYY et la livraison gratuite.



