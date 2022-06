Science : bientôt des robots recouverts de peau artificielle vivante

Des chercheurs ont fait un pas de plus dans la production de peau artificielle qui pourrait habiller les exosquelettes des robots de demain.

Pour la première fois, des chercheurs de l'université de Tokyo ont réussi à recouvrir un doigt robotique d'une peau "vivante" créée artificiellement.

La peau organique présente des propriétés hydrofuges et cicatrisantes et ressemble ainsi à de la peau humaine. Shoji Takeuchi qui chapeaute le projet a indiqué que la peau vivante serait une solution pour donner une apparence et un toucher semblable aux créatures vivantes à des robots.

La peau a été fabriquée via un assemblage de cellules vivantes cultivées in vitro avec du collagène. Le doigt robotique a été immergé dans un mélange de fibroblastes dermiques humains et de collagène pour simuler le derme, puis le tout a été recouvert de kératinocytes épidermiques pour créer l'épiderme.

Des plis ont été artificiellement reproduits pour simuler la peau réelle, avant que tout ne soit rétréci lors de la solidification. Le doigt a ensuite effectué plusieurs mouvements pour vérifier la bonne tenue et l'élasticité de la peau.

La prochaine étape du projet de recherche vise l'intégration de neurones sensoriels, follicules pileurs, ongles et même glandes sudoripares à cette peau artificielle pour permettre de se rapprocher au maximum de la peau humaine.