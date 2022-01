Les scientifiques américains veulent que Pluton redevienne une planète

La question du retour de Pluton au rang de planète est un sujet sensible pour les États-Unis et la communauté scientifique.

Depuis 2006, l'Union astronomique internationale (UAI) ne considère plus Pluton comme une planète de notre système solaire, mais comme une simple planète naine.

Une décision lourdement critiquée par les experts scientifiques américains et pour cause : il s'agit de la seule planète découverte par un américain, Clyde Tombaugh l'ayant découverte en 1930 suite à des travaux financés par Percival Lowell (dont les initiales ont amené à nommer le corps céleste Pluton).

Dans la revue Icarus, une étude américaine (tiens donc) remet en cause les critères retenus par l'UAI pour qu'un corps soit considéré comme une planète. L'objet doit ainsi être sphérique, orbiter autour d'une étoile et avoir "nettoyé son orbite", ce qui signifie qu'elle ne doit plus être entourée d'autres objets comme des astéroïdes.

C'est justement sur ce dernier point que Pluton a été recalée et remisée au rang de planète naine en 2006 puisque plusieurs corps célestes de taille similaire à Pluton ou même parfois plus gros partagent la même orbite.

Si Pluton devait de nouveau être considérée comme une planète, alors de nombreux autres corps découverts depuis 1930 mériteraient également ce titre.

Néanmoins, d'après les scientifiques américains, la présence d'autres objets autour de Pluton ne devrait pas être prise en compte pour considérer le corps comme une planète. Seuls les critères internes à l'objet devraient être considérés.

La pilule de 2006 a décidément bien du mal à passer pour les USA et il y a peu de chances que l'UAI revienne sur son choix.