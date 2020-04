Sécurité sur Zoom : le département de l'éducation de New York bannit l'application

Taxée de ne pas être suffisamment sécurisée, l'application Zoom qui profite actuellement d'un grand succès se voit bannir des écoles de New York.

Depuis quelques semaines et la mise en confinement d'une partie du monde, les utilisateurs cherchent à compenser la distanciation physique par les applications de messagerie. Les services proposant des appels vidéo sont ainsi particulièrement prisés et l'application Zoom connait ainsi un vif succès, allant jusqu'à écraser Skype.

Pourtant, l'application est également particulièrement critiquée pour la légèreté avec laquelle elle traite la sécurité de ses applications et des données personnelles de ses usagers. L'application séduit, car elle permet de réaliser des appels vidéo jusqu'à 100 participants.

Pour répondre aux critiques, Zoom avait déjà annoncé ne plus partager les données collectées auprès des utilisateurs avec le réseau Facebook, mais face aux différentes révélations sur les failles de sécurité, certaines instances ont tout simplement décidé de bannir l'application.

C'est le cas du Département de l'éducation de la ville de New York qui a décidé de ne plus recourir à Zoom pour préférer Microsoft Teams. Des enseignants continuent ainsi à dispenser des cours à distance via Microsoft Teams, tout comme certains personnels de l'éducation organisent des visioconférences pour continuer à travailler à distance.

Pour sa part, Zoom précis s'engager à fournir aux éducateurs les outils et ressources nécessaires à leurs besoins dans le cadre d'une plateforme sûre et sécurisée, la société indique continuer à dialoguer avec le département de l'éducation de New York pour apporter les corrections nécessaires au retour des enseignants vers son service.