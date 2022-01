SEGA abandonne le marché de la borne d'arcade

SEGA ne produira bientôt plus de hardware : la marque qui s'était réfugiée dans les bornes d'arcade met fin à son activité.

La marque SEGA avant abandonné le marché des consoles de jeux vidéo après la sortie de sa Dreamcast et continuait d'exister sur le hardware comme le principal fabricant de bornes et systèmes d'arcade.

Malheureusement, l'activité du groupe est en chute libre depuis plusieurs années. Le principal marché des salles d'arcade, le Japon, voit les stations évoluer et les bornes d'arcade traditionnelles n'ont plus le même succès. C'est pourquoi SEGA annonce se retirer du marché des bornes d'arcade après 50 années d'existence et d'expertise dans le domaine.

Toutes les bornes d'arcade en service de SEGA seront ainsi revendues à la société Genda Inc. Elles devraient continuer à être exploitées normalement... Mais pour SEGA, le désintérêt des joueurs lié à la pandémie a accéléré le processus d'abandon.

La transition avait été initiée en 2020 avec la revente de plus des 3/4 des bornes de SEGA à Genda.