Sega : des reboots premium de Crazy Taxi et Jet Set Radio

Selon des informations rapportées par Bloomberg, SEGA serait sur le point de ressusciter deux de ses franchises phares.

Takashi Mochizuki évoque ainsi le fait que selon des sources internes de SEGA, la marque plancherait actuellement sur des reboots des licences Crazy Taxi et Jet Set Radio. Les deux titres disposeraient d'un budget conséquent afin de proposer des jeux premium, avec un business model et une stratégie inspirées de Fortnite.

L'idée serait ainsi de proposer des jeux-services qui évolueront progressivement au niveau du contenu et devraient permettre de fidéliser des communautés de joueurs, permettant ainsi à SEGA de dégager des revenus réguliers et fiables.

Cette nouvelle orientation de SEGA est née de l'effondrement du business du jeu d'arcade et du pachinko au Japon, lourdement impactés lors de la crise sanitaire.

Peu d'informations concernant les titres ont filtré pour l'instant, mais il se pourrait que les jeux soient proposés en free to play avec des achats intégrés. Concernant Crazy Taxi, on imagine qu'une grande partie des éléments payants s'orienteront vers les véhicules et pourquoi pas les bandes son (rappelons que le premier volet proposait une BO créée par le groupe de Punk-rock The Offspring), et que Jet Set Radio se prêtera davantage à la vente d'éléments cosmétiques ou tags.