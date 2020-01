Segway se tourne vers les personnes à mobilité réduite

Au fil des années, Segway s'est fait un nom sur le segment des véhicules électriques avec des dispositifs étonnants misant sur des gyroscopes.

Et la marque étonne à nouveau en présentant un fauteuil roulant sur le salon du CES de Las Vegas. Baptisé S-Pod, il s'agit d'une nacelle électrique à deux roues dont l'équilibre est assuré par un gyroscope et des moteurs, et qui propose à l'utilisateur d'évoluer non plus debout mais assis.

Le S-Pod est annoncé avec une vitesse allant jusqu'à 38 km/h. L'utilisateur n'a pas à se pencher en avant ou en arrière pour le piloter, mais simplement à contrôler ses déplacements via un clavier de navigation. Segway n'hésite pas à faire le parallèle entre son S-Pod et les gyrosphères du film Jurassic World de 2015.

La commercialisation du S-Pod n'est pas prévue avant 2021 à un prix qui est actuellement encore inconnu.