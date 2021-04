Le Seigneur des Anneaux : 465 millions de dollars pour produire la première saison de la série

Cela fait des mois que les fans s'impatientent et s'inquiètent de voir arriver la série autour du Seigneur des Anneaux d'Amazon. Histoire de rassurer, la marque a annoncé qu'elle allait dépenser plus de 465 millions de dollars uniquement pour la première saison.

Amazon prépare une série exploitant l'univers de Tolkien et le Seigneur des Anneaux depuis des mois. Mais face à une histoire qui a été sublimée au cinéma par Peter Jackson, les attentes sont énormes et les risques de décevoir vont de pair...

Le géant de la vente en ligne a ainsi récemment tenu à rassurer en indiquant mettre les moyens dans la série pour qu'elle réponde aux attentes, voire les dépasse... Et indique ainsi allouer 465 millions de dollars dans la production de la première saison.

La série sera ainsi la plus chère de l'histoire, dépassant les plus gros succès des dernières années. Rappelons ainsi que la dernière saison de Game of Thrones a nécessité 90 millions de dollars "seulement" et la première saison de The Mandalorian aura couté 100 millions de dollars à Disney.

L'investissement parait énorme, mais nécessaire pour la création de décors, costumes et différents systèmes de prise de vue, avec un amortissement prévu sur les saisons suivantes. La série est tournée en Nouvelle-Zélande pour rester en phase avec la trilogie de Peter Jackson.

Reste que certains éléments maintiennent une certaine inquiétude chez les fans, notamment le maintien du titre "Le seigneur des anneaux" faisant référence à la trilogie de Peter Jackson alors que l'histoire devrait couvrir le Second âge, soit bien avant même l'histoire de Bilbon sacquet, ou l'évocation de scènes de nu dans diverses annonces de recrutement de figurants, sans parler d'autres rumeurs polémiques.