Les Anneaux de Pouvoir : la série sur Amazon Prime Video divise les critiques

Il y a un près de 20 ans et dans le cadre d'une trilogie, le réalisateur Peter Jackson a adapté sur grand écran le roman de J. R. R. Tolkien. Un succès avec notamment 17 Oscars remportés et presque 3 milliards de dollars de recettes lors de la sortie des trois films dans les salles obscures.

Le Seigneur des Anneaux revient aujourd'hui sur Prime Video, la plateforme de streaming vidéo d'Amazon. La série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir exploite l'univers du Seigneur des Anneaux, mais remonte bien avant les événements portés au cinéma par Peter Jackson, y compris dans Le Hobbit.

L'attente est grande auprès des fans de J. R. R. Tolkien, mais également du côté d'Amazon qui a consacré un budget de 465 millions de dollars pour la première saison de 8 épisodes. Astronomique pour une série TV.

Source : Amazon

Les critiques pour les deux premiers épisodes

En amont de la disponibilité sur Prime Video, les deux premiers épisodes de la série ont été montrés à la presse. Pour Variety, ils sont " admirablement concis et convaincants dans leur introduction ", et ils " s'inscrivent parfaitement dans l'univers cinématographique des films de Peter Jackson ", avec leur propre narration. Le Washington Post est par contre beaucoup plus sceptique sur les intrigues.

Pour The Guardian, la série Les Anneaux du Pouvoir est si étonnante qu'elle fait passer " House of the Dragon pour de l'amateurisme. " Une confrontation avec le préquel de la série à gros succès Game of Thrones de HBO.

Du côté des critiques francophones, Franceinfo considère que la nouvelle série donne " le même frisson que les premiers films de la saga " de Peter Jackson. " On est complètement dépaysés et embarqués dans cet univers fascinant. " Pour Premiere, c'est " l'impression d'un retour dans un univers familier qui est loin d'être désagréable. " Mais pour L'Obs, " on étire un univers préexistant déjà exténué " comme pour House of the Dragon.

Ce sont les critiques des abonnés Prime Video d'Amazon qui trancheront… en jetant aussi un œil sur le niveau de piratage qui sera généré. Une cinquantaine d'épisodes serait déjà prévue.