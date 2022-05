Le Seigneur des Anneaux : Gollum sortira bien à la rentrée

Cela faisait trois ans que Deadalic Entertainment nous avait annoncé travailler sur un nouveau jeu autour de la franchise du Seigneur des Anneaux. Un titre axé sur le personnage de Gollum, figure forte de l'univers de Tolkien tour à tout attachant et torturé.

Mais en trois ans, peu d'informations sur le titre avaient filtré et le jeu restait finalement très mystérieux. Mais Deadelic Entertainment et Nacon ont bien travaillé en silence et nous réservent ainsi de jolies surprises.

Ainsi, le titre s'offre non seulement une date de sortie sur PC et consoles, mais elle se veut finalement assez proche : la sortie est fixée au 1er septembre 2022. Autre point intéressant, le studio partage quelques clichés et une nouvelle bande-annonce qui permettent de découvrir un peu plus de l'ambiance qui règnera.

On sait ainsi que l'histoire du jeu débutera dans les sombres geôles de Barad-dûr, maison du Seigneur Sauron en personne. Par la suite, Gollum sera amené à découvrir d'autres zones de la Terre du Milieu, le tout se passant avant les faits de la Communauté de l'Anneau.

Le jeu misera sur la furtivité et la stratégie afin de permettre à Gollum de se faufiler au milieu des nombreux serviteurs du seigneur noir. Le héros sera également en proie à ses propres démons et luttera également avec Sméagol avec des choix laissés aux joueurs pour renforcer l'une des deux personnalités lors de séquences dédiées.