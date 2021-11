Le SELL dresse le portrait robot du joueur Français

Cette année 2021 a été particulièrement favorable au secteur du jeu vidéo : si la pandémie a retardé le développement et la sortie de certains titres, et que les pénuries ont limité la production de machines, les divers confinements et tendances au télétravail ont largement réorienté les Français vers les loisirs multimédias, et donc en partie vers le jeu vidéo.

Le SELL livre ainsi un bilan positif du secteur avec un marché du jeu vidéo en pleine santé.

Selon l'étude, 73% des Français joueraient ainsi occasionnellement (au moins une fois par mois) à des jeux vidéo, soit 38 millions de personnes. On assiste à une progression de 2 points de pourcentage comparé à 2020. Les joueurs réguliers (une fois par semaine) sont également plus nombreux : 58% cette année soit 6% de plus que l'année passée.

Le SELL note que le "caractère social du jeu vidéo s'est confirmé en 2021 : 61% des joueuses et joueurs considèrent que le jeu vidéo permet de créer du lien social".

33% des sondés déclarent ainsi avoir réussi à se faire des amis en jouant à des jeux vidéo.

Globalement, 53% des joueurs interrogés sont des hommes et 47% sont des femmes avec en moyenne 2,2 plateformes de jeu de prédilection : le smartphone en tête avec 51% des joueurs, suivi de la console de salon avec 49% des cas.

En France, l'étude montre que le jeu de plateforme est le plus joué suivi du jeu d'aventure et des jeux "casual".