Semiconducteurs : le gouvernement américain incite les fondeurs à s'installer aux USA

Le gouvernement US mène des discussions avec les fondeurs pour les inciter à bâtir des usines sur le sol américain.

La montée des tensions avec la crise du coronavirus, la prise de conscience d'une certaine fragilité économique et la menace d'une nouvelle guerre froide entre USA et Chine incite le gouvernement US à discuter avec les grands fondeurs pour les inciter à bâtir des usines sur le sol américain.

Révélées par le Wall Street Journal, les discussions concernent d'abord Intel et le taiwanais TSMC, ce dernier étant entre autres le producteur des puces mobiles des iPhone et iPad d'Apple.

On se souvient que Donald Trump, agacé de voir toute la production réalisée en Chine, avait souhaité que la firme de Cupertino produise ses iPhone aux Etats-Unis, ce qui avait déjà conduit TSMC à envisager l'installation d'une usine sur place en 2017 avant que le projet ne soit mis en pause.

A l'époque, des considérations économiques, qui auraient largement gonflé le prix des iPhone " made in USA " rendaient une telle disposition difficile. Mais dans le nouveau contexte géopolitique, la relance d'un tel projet reprend du sens.

Le groupe coréen Samsung aurait lui aussi été approché, avec la possibilité de créer une extension pour son site d'Austin (Texas).