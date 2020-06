Bon plan 75 ans Sennheiser : casque Audio DJ HD 25 et HD 280 pro en promotion

Sennheiser fête ce mois de juin ses 75 ans avec, pour l'occasion, une offre très particulière proposée. Le HD 25, casque de monitoring et de DJs de la marque allemande, sera en effet disponible à prix réduit, et y compris une version limitée. Le casque HD 25, s'impose comme une référence depuis un moment déjà pour les applications de monitoring professionnel, que ce soit pour la prise de son en extérieur ou dans les cabines des DJs. En tant que casque professionnel le plus populaire de Sennheiser, le HD 25 n’a plus sa réputation à faire.

Et pour célébrer le 75ème anniversaire de la société, toute personne qui commandera le HD 25 durant le mois de juin aura une chance de recevoir son casque en édition limitée. En tout, il y aura 25 000 casques HD 25 Limited Editions disponibles à travers le monde. En plus des habituels coussinets noirs, l'édition limitée comprend elle, des coussinets jaunes additionnels, inspirés par les couleurs du HD 414 de Sennheiser, qui n’est autre que le premier casque ouvert au monde. Les écouteurs HD 25 en édition limitée portent également un logo Sennheiser rétro sur les écouteurs et sont livrés dans une boîte tout aussi rétro. Une attention qui ravira bon nombre de fans de la marque.

Vous retrouverez le Casque Audio DJ HD 25 en promotion à 99 € au lieu de 149 €.





Pour cette occasion, le HD 280 PRO est également en promotion, un casque robuste et confortable, conçu pour les applications de monitoring professionnel. Le HD 280 Pro est un casque de monitoring de type fermé. Avec des oreillettes conçues pour offrir une isolation exceptionnelle vis-à-vis des bruits ambiants, ce casque est idéal pour les DJ ou pour les retransmissions en extérieur en milieu bruyant. La plupart des pièces se remplacent facilement, ce qui assure au HD 280 Pro une grande longévité.

Parmi ses caractéristiques, on note un câble spiralé unilatéral, des écouteurs pivotants et jusqu'à 32 dB d'atténuation du bruit, une reproduction précise et linéaire du son ainsi que des coussinets d'oreille doux pour un port confortable.

Vous retrouverez le Casque HD 280 PRO en promotion à 79 € au lieu de 99 €





