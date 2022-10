-52% sur le casque Sennheiser GSP 500 et notre sélection spéciale casques gamer

Profiter de ses jeux au maximum prend en compte le son, et quoi de mieux qu'un bon casque qui retransmet un son parfait pour offrir une immersion totale. Mais une autre caractéristique à ne pas oublier est le micro. Lors de sessions avec ses amis sur ses jeux, il est bon d'offrir un son sans interférence, sans perturbation.

Nous avons aujourd'hui, cherché les meilleurs bons plans sur les casques pour gamer.

Prenons par exemple le casque Gamer Sennheiser GSP 500 qui profite de 52 % de réduction sur le site d'Amazon.

Ses coussinets d'oreille ergonomiques et son système d'articulation sophistiqué offrent un confort suprême avec un poids de 358 grammes. De plus, il est équipé d'un micro qui possède une fonction antibruit pour limiter les perturbations extérieures et son bras flexible permet de mieux le placer.

Notons aussi la présence d'un arceau réglable accompagné d'une structure en mousse pour optimiser le confort. Pour finir, le casque est compatible avec plusieurs supports comme les consoles ou les PC et possède une prise jack.

Sur Amazon, le casque gamer Sennheiser GSP 500 est au prix de 110 € au lieu de 229 € avec la livraison gratuite.

Voici notre sélection de casques gamer :

