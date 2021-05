Disney+ : la série Loki se voit offrir une nouvelle date de sortie ainsi qu’un teaser inédit

Bonne nouvelle, la série Loki sera diffusée plus tôt que prévu sur la plateforme de streaming Disney+. Une nouvelle à peine annoncée par Tom Hiddleston. C’est ainsi que le premier épisode de Loki sera mis en ligne le 9 juin au lieu du 11 juin, pas de grosse avancée non plus donc, mais c’est toujours ça de gagné.

Pour compléter cette annonce, un nouveau teaser a également été dévoilé, le Dieu de la malice aurait-il changé de personnalité? Même s'il est toujours aussi arrogant, il ne semble plus être tout à fait le même que dans les films précédents. On en apprendra également plus sur le multivers, un concept qui devrait être au centre de la suite du Marvel Cinematic Universe. La Phase 4 a débuté avec les séries Wandavision et Falcon et le Soldat de l’Hiver et le calendrier s’annonce chargé. Il ne reste plus longtemps à patienter pour découvrir tout ça, et on a hâte.

