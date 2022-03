Le service de Cloud Computing Shadow annonce un partenariat avec Elden Ring

La société française Shadow profite du lancement d'Elden Ring pour annoncer un partenariat avec Bandai Namco autour du titre. La marque rappelle ainsi que l'intégralité des previews européennes d'Elden Ring ont été réalisées sur ses PC dans le Cloud, qui met ainsi en avant des solutions B2B inédites pour le secteur du numérique.

Et le choix est loin d'être anodin pour Shadow qui indique : "Les journalistes et créateurs de contenu ont eu l’opportunité de découvrir le jeu dans un environnement stable et sécurisé dans le cloud, grâce aux machines virtuelles de pointe SHADOW, dédiées aux professionnels. Une stabilité et des performances sans faille étaient indispensables pour s’attaquer à un jeu dont les créateurs sont connus pour leur gameplay exigeant où chaque seconde compte".

Le partenariat n'est pas nouveau, dans les faits, il remontrait à 2019, la technologie de Shadow permettant la réduction de la latence ayant été testé sur d'autres titres comme Little Nightmares II ou The Dark Pictures.

Shadow ajoute : "Nous sommes fiers de participer à l’une des plus grandes campagnes de lancement de jeu de l’année avec notre technologie, offrant la possibilité aux journalistes et talents de se connecter via le cloud et de jouer à ce titre unique depuis chez eux. Cette collaboration met en lumière notre capacité d’innovation et marque le point de départ d’une grande année pour notre entreprise, aussi bien pour nos utilisateurs que pour nos partenaires."

Bandai Namco de son côté se dit impressionné par la technologie proposée par Shadow : "Chez Bandai Namco Europe, nous avons été impressionnés par ce que SHADOW peut proposer, aussi bien pour des applications B2B (business to business) que B2C (business to consumer). Nous avons commencé à travailler avec SHADOW en 2019, et nous avons été en mesure de faire évoluer le service fourni en étroite collaboration avec leur fabuleuse équipe, et nous voyons des possibilités illimitées pour le futur !"