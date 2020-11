Servo : le moteur web passe de Mozilla à la Linux Foundation

Projet de recherche initié par Mozilla Research en 2012, Servo se destinait à la base à Android et à l'architecture ARM dans le cadre d'un partenariat avec Samsung. Ce projet open source exploitant le langage de programmation Rust a évolué vers un moteur web expérimental et une exécution sur davantage de plateformes.

Les travaux ont notamment servi au renouveau de Firefox en 2017 avec Quantum et une amélioration significative des performances du navigateur à la clé, grâce à un moteur CSS plus rapide, de la parallélisation, le moteur de rendu WebRender.

Servo est capable de tirer parti des processeurs multicœurs de faible puissance. À ce titre, il est présenté comme plus efficace que la plupart des moteurs web par la Linux Foundation qui a récemment annoncé l'hébergement du projet. C'est donc un passage de relais entre Mozilla et la Linux Foundation qui a été opéré.

" Servo est le moteur web le plus prometteur, moderne et ouvert pour créer des applications et expériences immersives à l'aide des technologies web, et cela a beaucoup à voir avec le langage de programmation Rust. Nous sommes heureux de soutenir et maintenir ce travail important pour les décennies à venir ", a déclaré la Linux Foundation.



L'hébergement de Servo par la Linux Foundation se fait avec le soutien d'organisations comme Futurewei, Let's Encrypt, Samsung et Three.js, en plus de Mozilla. Mais il faut aussi rappeler que Mozilla a procédé cette année à une réorganisation douloureuse qui a particulièrement touché les développeurs travaillant sur Servo.