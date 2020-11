SFR dévoile ses forfaits mobiles 5G avec enveloppe data ou en illimité !

A partir de ce 20 novembre à midi, le coup d'envoi de la 5G est donné chez SFR dans la ville de Nice, première à allumer ses antennes avant d'être bientôt rejointe par plusieurs grandes villes.

S'il faudra être sous couverture (50% de la population de la ville pour commencer) et disposer d'un smartphone compatible (tous les smartphones premium et de plus en plus de modèles de milieu de gamme), il sera aussi nécessaire de disposer d'un forfait adapté.

SFR dévoile donc son offre avec plusieurs forfaits proposant différentes enveloppes data mobile, de 80 Go à 150 Go et avec un forfait Illimité 5G en proposition de référence, qui seront disponibles à partir du 24 novembre.

Les tarifs s'étendront de 40 € / mois à 65 € / mois pour les forfaits avec enveloppe, tandis que le forfait SFR 5G illimitée grimpera à 95 € / mois, dans un effort pour tenter de redonner de la valeur aux forfaits avant sans doute une nouvelle guerre des prix pour capter un maximum d'abonnés.

L'opérateur annonce plus de 30 modèles de smartphones 5G disponibles dans ses boutiques et sur son site.

Et pour tenter de trouver des usages à la 5G au-delà de la simple augmentation de débit, SFR annonce l'arrivée de deux applications mobiles. L'App SFR Gaming proposera 300 jeux avec une "expérience de jeu semblable à une console de salon et ce n'importe où, permettant par exemple de terminer sur smartphone une partie débutée à la maison.

Le cloud gaming a été en effet l'un des principaux usages mis en avant pour illustrer la 5G ces derniers trimestres.

L'App SFR 5G Xpérience mise sur un autre aspect à la mode et rendu possible avec le très haut débit mobile : l'expérience immersive avec la possibilité de regarder des matchs de football en 4K avec différents angles de vue, dont une vue terrain, et d'assister aux émissions de BFMTV comme si l'on était sur le plateau.

Les forfaits mobiles 5G seront bientôt consultables sur le site de SFR.