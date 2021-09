Altice France (SFR) jette son dévolu sur Coriolis Télécom

Maison-mère de SFR, Altice France annonce un accord d'exclusivité pour le rachat de la totalité de Coriolis Télécom. Le montant total de l'opération est de 415 millions d'euros, avec un prix initial de 298 millions d'euros et un versement différé de 117 millions d'euros.

Sous réserve habituelle de l'approbation des autorités réglementaires, le rachat devrait être finalisé au premier semestre 2022.

" Avec cette opération envisagée, Altice France intégrerait l'expertise existante, les partenariats, le réseau de distribution bien établi, les bases clients B2C (ndlr : consommateurs) et B2B (entreprises), et les capacités de service clients de Coriolis ", déclare Altice France en soulignant notamment une complémentarité avec SFR.

Altice France signe un accord d’exclusivité pour l’acquisition de @CoriolisTelecom pic.twitter.com/efyL9othZp — Altice France (@AlticeFrance) September 20, 2021

Selon Altice France, Coriolis Télécom propose des offres mobiles et fixes à plus de 500 000 clients dans les petites et moyennes villes françaises, ainsi qu'à 30 000 entreprises.

Acteur des télécommunications pour le grand public et les entreprises depuis plus de 30 ans, Coriolis Telecom a des offres mobiles en tant qu'opérateur mobile virtuel (MVNO) en utilisant les réseaux d'Orange et SFR. Il commercialise des offres ADSL sur le réseau de SFR et a pour particularité de disposer de son réseau fibre optique sur certains réseaux d'initiative publique (RIP).

Au mois de mai, Altice France avait annoncé un contrat d'acquisition du MVNO Afone Participations qui détient 50 % de l'activité mobile RegloMobile (et 50 % pour le groupement Leclerc).

Rappelons par ailleurs qu'en début d'année, Bouygues Telecom a fait l'acquisition d'Euro-Information Telecom (Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, NRJ Mobile, Auchan Telecom et Cdiscount Mobile).