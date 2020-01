SFR : Amazon Prime Video avec une option Amazon Prime

L'été dernier, Altice Europe avait annoncé un partenariat avec Amazon Prime Video pour une mise à disposition des contenus aux clients SFR en France. Il prend désormais forme autour d'une option payante au prix de 5,99 € par mois.

Avec la période d'essai gratuit de 30 jours, cela revient au même prix que celui standard pratiqué par Amazon avec Amazon Prime. Du reste, les avantages Amazon Prime se retrouvent (livraison gratuite et accélérée d'articles sur Amazon.fr, Prime Music, Prime Photos, Prime Reading…).

La proposition est différente de celle de Free avec le forfait Freebox Delta où le service Amazon Prime est intégré… sans surcoût.



L'arrivée d'Amazon Prime Video chez SFR se fait de manière progressive. Elle concerne d'abord les détenteurs d'une box 4K avec une diffusion sur le canal 67. Pour les autres modèles de box, l'intégration suivra plus tard.

Sinon, c'est avec l'application idoine et de la même manière qu'avec un abonnement Amazon Prime Video usuel, si n'est une facturation en passant par SFR.

