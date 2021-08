SFR relance son BIG RED avec 4 forfaits mobiles à des prix FOUS de 5 à 200 Go !!!

RED by SFR relance pour la rentrée son opération spéciale BIG RED, jusqu'à demain soir seulement, avec 4 forfaits mobiles de 5 à 200 Go affichés à des prix imbattables !

C'est la rentrée et RED relance pour l'occasion, et jusqu'à demain soir seulement, son opération spéciale Le BIG RED qui propose quatre forfaits mobiles à des prix fortement réduits.

Vous aurez le choix entre un forfait mobile proposant 200 Go de data à seulement 15 € par mois, deux forfaits intermédiaires avec un forfait mobile 100 Go à 12 € par mois et un forfait 80 Go à 10 €. Et enfin, pour les petits budget, un forfait 5 Go à 5 €.

Ces forfaits sont bien entendu tous sans variation de prix défini dans le temps et sans engagement. Cette promotion n'est valable que jusqu'au 1 septembre au soir, donc ne tardez pas !

Ces forfaits comprennent donc :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans l'Union européenne

en France métropolitaine et dans l'Union européenne 5, 80, 100 ou 200 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà)

de données mobiles utilisables en France métropolitaine (usage bloqué au-delà) 6, 10, 8 ou 15 Go de data utilisables depuis l'Union européenne



A noter que RED propose également un forfait 5G, avec 130 Go à 24 € par mois, appels illimités et 15 Go en roaming.



Découvrir les forfaits mobiles Le BIG RED



Signalons que Bouygues Télécom propose ses offres B&You avec 4 forfaits mobiles 5 Go, 70 Go, 100 Go et 130 Go à respectivement 4,99 €, 12,99 €, 14,99 € et 18,99 €, Sosh ses 2 forfaits 50 Go et 100 Go à 12,99 € et 15,99 € par mois, Free Mobile son forfait 90 Go à 8,99 € par mois et enfin Cdiscount ses forfaits 5 Go et 100 Go à 1,99 € et 8,99 € par mois !