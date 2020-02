La SFR Box 8 propose 2 Gbps partagés (et monte en prix)

Pour l'offre fibre optique de SFR (FTTH) et avec la SFR Box 8 (option SFR Box 8 Fibre Xpérience), il y a du changement.

Le débit théorique descendant maximum annoncé est de 2 Gbps partagés, soit jusqu'à 1 Gbps maximum en débit descendant par équipement. Le débit théorique montant disponible demeure à 500 Mbps.

Ce changement permet à SFR de s'aligner sur Orange et la Livebox 5 avec son débit de jusqu'à 2 Gbps au niveau de la box (offre Livebox Up en fibre optique). Par contre, le débit montant est de 600 Mbps pour la Livebox 5. Rappelons néanmoins que la SFR Box 8 intègre de son côté le Wi-Fi 6.

Une telle modification avec la SFR Box 8 s'accompagne… d'une augmentation de prix. Il n'est ainsi plus question d'une option SFR Box 8 à 5 € par mois, mais 7 € par mois (en plus du prix de l'abonnement). Et cela vaut indépendamment de la technologie (FTTH, FTTB, ADSL).



Sans l'option SFR Box 8 Xpérience, les prix des offres en fibre optique de SFR ne bougent pas, tout en profitant d'une montée des débits : 500 Mbps descendant et montant pour SFR Fibre (au lieu de 400 Mbps) et 500 Mbps montant pour SFR Fibre Power et Premium (et toujours 1 Gbps descendant).