SFR lance une box internet accompagnée du projecteur vidéo Samsung The Freestyle à prix réduit

L'offre est inédite en France, depuis le 17 février SFR propose la toute première offre Box internet + projecteur vidéo. L'offre est éligible pour la Fibre uniquement.

L'offre comprend l'abonnement SFR fibre Power 8 avec un engagement de 24 mois accompagnée du projecteur Samsung The Freestyle d'une valeur de 999 € mis à disposition pour seulement 399 € à l'achat +8 € par mois pendant 24 mois auquel il faut ajouter 44 € par mois d'abonnement. Au final, cela revient à payer 591 € soit une économie de 408 €.

L'offre SFR Fibre POWER 8 avec le projecteur met à disposition un forfait fibre avec un débit de jusqu'à 8 Gb/s en descendant et 8 Gb/s en montant.

Résumons l'offre que propose SFR Fibre Power 8 :

8 Gb/s partagés en descendant et 8 Gb/s en montant.

Appels illimités vers les fixes en France + 100 pays et appels mobiles de France et DOM

200 Chaînes et service TV

SFR Box 8 avec WiFi 6

Livraison en main propre

Option Multi-TV

Disque dur numérique de 300 heures



Quant au projecteur Samsung The Freestyle, il offre une diagonale entre 30 et 100 pouces en Full HD et est compatible HDR10. De plus, il est léger et compact ce qui permet de le déplacer facilement. Il est orientable à 180° pour un son à 360°. Il est compatible avec les interfaces Smart TV, le screen mirroring mais aussi avec les assistants vocaux comme Bixby et Alexa.

Pour souscrire à l'offre, vous pourrez choisir la SFR Fibre Power 8 + Samsung The Freestyle au tarif de 44 € par mois + 8 € par mois, auquel il faut rajouter 399 € pour l'acquisition du projecteur.

Il est bien sûr possible d'acquérir cette offre avec un forfait internet moins onéreux comme la SFR Fibre (WiFi 5, 500 Mb/s de download) à 28 € par mois auquel on ajoute l'acquisition du projecteur Samsung The Freestyle à 479 € + 8 € par mois.