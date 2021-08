SFR lance une offre éphémère avec Box et console PS5 ! Stocks limités !

SFR surprend avec la PlayStation 5 (et deux manettes) à prix préférentiel dans le cadre d'une offre avec souscription à une offre Box Internet. Cela ne durera pas donc soyez réactifs !

L'année dernière, SFR a introduit une offre Box + TV associant la souscription à SFR Box Fibre et l'acquisition d'un modèle de téléviseur 4K connecté. Une nouvelle forme de subventionnement après les forfaits mobiles avec smartphone.

SFR récidive aujourd'hui mais dans un autre genre avec une offre Box + PS5. Les nouveaux clients ont ainsi l'opportunité de coupler une offre fibre optique Power Box 8 qui est mise en avant avec la console de jeu PlayStation 5 de Sony si difficile à se procurer.

Une telle proposition n'a pas vocation à durer dans le temps. Elle est disponible à partir de ce 27 août (à 10h) et seulement jusqu'au 29 août… ou jusqu'à épuisement des stocks de la PS5, sécurisés par SFR. Une offre éphémère dont la durée pourrait ainsi également dépendre du succès rencontré.

L'appât de la PS5 devrait logiquement attirer du monde et pourrait permettre à SFR de faire gonfler rapidement son nombre d'abonnés en fibre optique. Avec toutefois des calculs à faire au préalable.

Fibre Power Box 8 pèse dans la balance

L'offre SFR Box + PlayStation 5 concerne les deux versions de la PS5 et avec deux manettes DualSense incluses. Pour la PS5 avec lecteur Blu-ray 4K, c'est à partir de 149 € + 8 € par mois pendant 24 mois, et donc un total de 341 € pour la console. Pour la PS5 Digital Edition, c'est à partir de 49 € + 8 € par mois pendant 24 mois, soit 241 €.

Les prix publics conseillés de la PS5 et de la PS5 Digital Edition avec deux manettes sont respectivement de 569,98 € et 469,98 €. Une bonne affaire dès lors, si ce n'est en gardant en mémoire le coût de la souscription. Pour l'offre fibre Power Box 8 haut de gamme, il est ici de 32 € par mois la première année, puis 53 € par mois. On notera une hausse de 3 € par mois après 12 mois par rapport à l'offre SFR Fibre Power 8 standard.

Au bout de 24 mois, l'offre Box + PS5 reviendra à 1 361 € (PS5 avec lecteur Blu-ray) et 1 261 € (PS5 Digital Edition). À noter toutefois que SFR mentionne son offre Box + PS5 avec d'autres technologies que la fibre optique.