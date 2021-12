SFR met une centaine de chaînes en clair pour Noël

Une quarantaine de chaînes offertes pour tous les abonnés de SFR, et encore plus pour les abonnés fixe de l'opérateur.

Tout comme Bouygues Telecom, SFR profite des fêtes de fin d'année pour proposer gratuitement à ses abonnés tout un ensemble de chaînes habituellement payantes via divers bouquets.

L'annonce porte sur plus de 100 chaînes en clair depuis le 15 décembre et jusqu'au 10 janvier 2022. " Toutes ces chaînes sont actuellement gratuites et disponibles d'office, soit directement depuis la box SFR, soit via l'application SFR TV 8 pour les abonnés mobile. "

Parmi les bouquets TV offerts sur cette période, le bouquet Divertissement & Découverte qui représente à lui seul une quarantaine de chaînes.

Ce bouquet est offert à tous les abonnés fixe ou mobile, tandis que ce sont les détenteurs d'une box SFR qui auront accès au plus grand nombre de chaînes mises en clair.

C'est notamment le cas avec des chaînes étrangères, le bouquet Mezzo de chaînes musicales ou encore les bouquets orientés cinéma SFR Cinéma et Ciné+.