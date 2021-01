SFR : la fibre à 15 € par mois pendant un an avec 2 mois gratuits !!

Le bon plan du jour concerne l'opérateur internet SFR qui propose actuellement de très belles promotions sur ses offres fibres, mais qui en plus offre deux mois sur n'importe quelle offre Box Starter. Prenons en exemple, forfait fibre SFR à 15 € par mois, pendant un an, puis à 38 € par mois. Ce forfait est sous engagement d'un an. Le tarif de ce forfait fibre comprend la location de la SFR Box 7 et d'un décodeur 4K.

Avec un forfait fibre à 15 € par mois vous aurez accès à internet en haut débit avec jusqu'à 500 Mb/s. Vous aurez également la possibilité de profiter d'une offre TV avec 160 chaines TV avec de la 4K, que vous pourrez compléter avec les nombreuses options SFR dont RMC Sport, Multi TV, Netflix, etc.

Ce forfait comprend également les appels illimités vers les fixes de France, mais aussi dans 100 pays différents comprenant les DOM. Vous pourrez utiliser gratuitement un Cloud de 10 Go pour stocker vos photos, vidéos, et documents qui est également compris dans le forfait.





Découvrez la fibre de SFR à partir 15 € par mois avec deux mois offerts





Enfin, n'oubliez pas de consulter les dernières offres de la concurrence avec Orange qui propose sa fibre à 22,99 € par mois pendant un an, puis à 41,99 € par mois, vous trouverez également sa filiale, Sosh qui lance la fibre à 19,99 € par mois pendant un an. Mais ce n'est pas tout, Bouygues Telecom propose 3 forfaits fibre à partir de 14,99 € par mois pour répondre à tous les besoins et Red by SFR indique que son forfait fibre est à 25 € par mois sans variation de prix au bout d'un an !